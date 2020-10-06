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Забастовки снизили объем добычи норвежской нефти

06.10.20 08:58
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Очередная забастовка сотрудников шельфовых платформ в Норвегии привела к остановке шести месторождений, на которых добывается около 8% углеводородов в стране, пишет газета "Коммерсант".

Компания Equinor остановила работу на четырех принадлежащих компании нефтегазовых месторождениях на шельфе Норвегии (Kvitebjorn, Valemon, Gudrun и Gina Krog) из-за забастовки профсоюза работников морских платформ. Также добыча будет прекращена на подконтрольных Wintershall Dea месторождениях Neptune Gjoa и Vega. Совокупно на этих шести участках добывается 330 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что составляет около 8% общей норвежской добычи.

Забастовку 30 сентября начали 43 сотрудника нефтяной платформы Johan Sverdrup (добыча на ней, по данным оператора, продолжается). Члены профсоюза Lederne отказались принять новые условия работы и оплаты труда, в том числе перевод части управляющих функций с морских объектов на наземные центры управления. Другие объединения шельфовых работников — Norwegian Union of Industry and Energy Workers, Industry Energy и Norwegian Union of Energy Workers (на них приходится 85% всей рабочей силы на шельфе) — до этого достигли соглашения с нефтегазовой ассоциацией Norwegian Oil & Gas (NOG, ведет переговоры о выплате заработной платы от имени нефтегазовых операторов). Но, так как Lederne выступил против, к членам этого профсоюза присоединились 54 работника с четырех месторождений Equinor.

Подобные остановки добычи из-за забастовок не редкость для Норвегии. Так, в июле 2018 года протестовали более 1 тыс. сотрудников добывающих компаний, что привело к сокращению добычи на 20 месторождениях. В 2016 году забастовка привела к снижению добычи в стране на 6%, а в 2012 году многотысячные протесты грозили полной остановкой производства в Норвегии, но после 16 дней переговоров соглашения удалось достичь. За это время добыча упала на 15%. Тогда Statoil (ныне Equinor) заявляла, что каждый день простоя платформ обходится компании в $80 млн.

Сокращение добычи станет не первым для Норвегии в 2020 году. Летом страна уже сократила производство нефти на 250 тыс. баррелей в сутки на фоне падения цен на нефть и общей негативной конъюнктуры. До конца года норвежские компании планируют держать добычу на 134 тыс. баррелей в сутки ниже обычного уровня.

МинПром

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