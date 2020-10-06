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Российский ГАЗ не может найти запчасти для пресса из-за санкций

06.10.20 08:03 , Интерфакс
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Российская группа "ГАЗ" на фоне отказа шведской компании Quintus Technologies AB поставлять запчасти для промышленного пресса не может найти альтернативных поставщиков этого оборудования.

На прессе гидроэластичной штамповки Quintus изготавливаются детали для автомобилей "ГАЗ ".

"Остановка пресса, которая может возникнуть из-за отсутствия необходимых для его сервисного обслуживания запчастей, будет критичной для работы "ГАЗа". А альтернативных поставщиков деталей для этого пресса нет - запчасти для него выпускает только сам производитель этого пресса", - отметили в компании.

Quintus Technologies AB отказалась поставлять запчасти для промышленного пресса группе "ГАЗ", которая в 2018 году подпала под американские санкции.

"ГАЗ" с апреля 2018 года находится под санкциями, которые пока не вступили в полную силу вследствие ряда отсрочек. В отличие от других компаний, попавших в "черный список" вместе с Олегом Дерипаской (РусАл, En+ (MOEX: ENPG) Group), "ГАЗ" из SDN List не выведен, хотя переговоры об этом, как неоднократно заявлялось, ведутся.

Последний перенос даты вступления в полную силу санкций США в отношении группы "ГАЗ", объявленный регулятором - OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) сопровождался введением новых требований к российскому автопроизводителю.

Теперь группа "ГАЗ" обязана в течение пяти дней после закрытия каждого квартала предоставлять Минфину США финансовые отчеты и протоколы заседаний совета директоров, отчеты о составе совета и изменениях в нем, а также списки любых планируемых и созданных новых совместных предприятий. Аналогичный порядок отчетности установлен для финансовых соглашений "ГАЗа" на сумму от $5 млн и более.

Кроме того, группа обязана в течение пяти дней по истечении каждого месяца подтверждать для OFAC, что не действует от имени бизнесмена Олега Дерипаски или других лиц, включенных в санкционные списки, и что контроль над компанией возложен исключительно на совет директоров и ее акционеров.

МинПром

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