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Интерпайп сообщил о частичном погашении евробондов-2024 на 32,4 млн долл.

05.10.20 17:52 , Интерфакс Украина
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Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" сообщила о частичном погашении (выкупе) евробондов-2024 на сумму 32,4 млн долл.

Как сообщается в пресс-релизе компании в понедельник, Interpipe Holdings Plc выкупил свои непогашенные облигации по их основной (номинальной) стоимости вместе с начисленными процентами.

Уточняется, что в настоящее время оставшаяся задолженность по облигациям составляет 81 млн 292,058 тыс. долл.

Как сообщалось, ТКК "Интерпайп" 25 сентября 2020 года уведомила держателей евробондов-2024 о предложении относительно частичного выкупа (погашения) облигаций на общую сумму 32,4 млн долл. Компания также обратилась к основному агенту с просьбой аннулировать выкупленные таким образом облигации после их погашения.

"Интерпайп" в октябре 2019 года сообщил о завершении реструктуризации с частичным списанием существующей задолженности группы перед ее основными финансовыми кредиторами, в том числе еврооблигаций на 200 млн долл. с купоном 10,25% и погашением в 2017 году. В результате реструктуризации задолженность была уменьшена и оформлена новым выпуском еврооблигаций на 309 млн долл. 192,058 тыс. под 10,25% со сроком погашения в 2024 году и кредитом на 45,808 млн долл. с погашением в конце 2020 года.

Срок погашения существующих новых облигаций - 31 декабря 2024 года, ставка сохранена прежней – 10,25% годовых. Компания обязуется в срок до 31 декабря 2023 года выкупить новые облигации на сумму 150 млн долл. "плюс" начисленные и невыплаченные проценты.

МинПром

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