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В Европе перешли к угрозам о лишении безвиза

05.10.20 17:09 , РБК Украина
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Из-за проблем в борьбе с коррупцией в Украине некоторым олигархам и политикам может грозить отмена безвизового режима с Евросоюзом. Об этом говорится в открытом письме, адресованном главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии, которое подписали евродепутаты Виола фон Крамон, Михаэль Галер и Раса Юкневичене.

Обращение опубликовано на сайте Виолы фон Крамон.

В письме говорится, что в первые дни назначенное уже при президенте Владимире Зеленском правительство еще "вселяло надежду".

"Сам президент предрекал "Украину своей мечты", где "учителя получают реальную зарплату, а коррумпированные чиновники - реальные тюремные сроки". Через 17 месяцев мы не можем не заметить, что мечта дает трещины, и многие из этих трещин именно в вашей партии, господин Арахамия", - говорится в обращении.

Евродепутаты отмечают, что некоторые "слуги народа" распространяют кремлевскую дезинформацию, нападая на Национальный банк, НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

"Те же члены не чураются дружить с олигархами и "неприкасаемыми" или публично выступать за разрыв связей с ЕС", - пишут они.

Также они раскритиковали падения уровня восприятия коррупции в Украине до отметки 2017 года, сворачивание реформ, избрание главы САП комиссией, члены которой не имеют антикоррупционного опыта, репутации и высоких моральных качеств и общественного авторитета. В обращении говорится, что генпрокурор Ирина Венедиктова блокирует обвинения в делах коррумпированных судей и по делу министра здравоохранения Максима Степанова за якобы полученный откат в разгар пандемии, а также в скандальном деле о продаже государственных должностей, которые "пылятся на столе прокурора".

"Что касается безвизового режима, это ни в коем случае не намерение со стороны ЕС отменить это большое достижение для граждан Украины и граждан ЕС. Но все же мы оставляем за собой право выносить конкретный отказ в таких свободах отдельным олигархам, включая политиков, которые злоупотребляют этим правом ради своей частной незаконной деятельности", - говорится в письме.

Напомним, ранее посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас рассказал в интервью РБК-Украина, что ЕС будет следить за антикоррупционной инфраструктурой в Украине, ситуация с которой может угрожать безвизовому режиму.

При этом в Верховной Раде Украины ждут от Брюсселя четкую юридическую позицию по этому вопросу.

Это стало реакцией на заявление евродепутата Виолы фон Крамон о том, что правительство Украины якобы спешно проталкивало кандидатов на пост главы САП, чем ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС.

МинПром

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