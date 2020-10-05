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Курс доллара взял новую высоту

05.10.20 16:53 , РБК Украина
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Национальный банк Украины (НБУ) на 6 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,40 грн за долл. Курс на 6 коп. выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 6 октября установлен на таком уровне: 28,4009 грн за 1 доллар (+0,0601 грн). При этом курс доллара на 5 октября составляет 28,3408 грн за 1 долл.

Таким образом, официальный курс поднялся до максимума более чем за два года. Выше курс в последний раз был 2 сентября 2018 года - 28,49 грн за долл.

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 5 октября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 коп., о 28,41 грн за долл., курс в покупке до 28,39 грн за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 коп., до 33,30 грн за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 5 октября справочный курс на уровне 28,40 грн/долл., повысив его по сравнению с 2 октября (28,34 грн/долл.).

Согласно прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,5 грн за долл.

МинПром

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