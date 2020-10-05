За 9 месяцев морские порты перевалили почти 119 млн тонн грузов Морские порты Украины за январь-сентябрь 2020 года перевалили, по оперативным данным, 118,78 млн тонн грузов, что на 3,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом говорится в сообщении Администрации морских портов Украины, передает БизнесЦензор.



Морские порты Украины с начала года увеличили грузоперевалку на 3,7% 01



Как сообщается, перевалка экспортных грузов возросла до 91,1 млн тонн (+5,6%), каботажных до 1,8 млн тонн (+31%), а перевалка импортных сократилась до 18 млн тонн (-3,1%), транзитных - до 7,7 млн тонн (-5,5%).



Лидерами по объемам перевалки является руда и зерновые грузы. В указанный период, первое место занимают зерновые грузы, перевалка которых составила 35,3 млн тонн.



На втором месте - руда в объеме 33,8 млн тонн, что на 25,5% превышает аналогичный показатель прошлого года.



Перевалка черных металлов выросла на 8,9% и составляет 12,86 млн тонн, масла на 5,6% в объеме 4,49 млн тонн, а нефти - в 2,8 раза, с объемом обработки 1,6 млн тонн.



Перевалка контейнеров достигла отметки в 772,9 тыс. TEU и превысила прошлогодний показатель на 8,3%.



Как сообщалось, морские порты Украины за январь-август 2020 года перевалили, по оперативным данным, более 105,77 млн тонн грузов, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.



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