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Цифровизация бизнеса ускоряет его развитие втрое – Шмыгаль

05.10.20 16:02 , Укринформ
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Цифровизация позволит стране развиваться быстрее, предпринимателям - активнее развивать бизнес, а также будет способствовать тому, чтобы люди не теряли свое время, сидя в очередях за документами.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время Diia Summit, сообщает Укринформ.

"Для Украины это действительно выбор, когда мы можем ускориться и догнать цивилизационные государства быстрыми темпами в их развитии и в нашем развитии. Конечно, это экономика, конечно это колоссальный инвестиционный ресурс, потому что цифровизация позволяет высвободить миллионы человеко-часов, которые мы проводим в очередях, которые мы проводим за оформлением документов, которые проводим за согласованием реестров, справок и так далее. Это огромный инвестиционный ресурс, который будет возможность оптимально распределить", - сказал Д.Шмыгаль.

Он подчеркнул, что, по оценкам экспертов, использование цифровых технологий ускоряет развитие бизнеса вдвое, а то и втрое. Премьер отметил, что руководство государства понимает это, поэтому будет делать все возможное, чтобы люди не теряли свое время, сидя в очередях. Власти будут развивать "Дію" и работать над прорывом в цифровой сфере. "В программе действий правительства это один из основных наших приоритетов. Это геополитическая доминанта, и мы будем в дальнейшем уделять огромное внимание этому", - сказал Д.Шмыгаль.

Он также напомнил о том, что Кабинет министров 30 сентября одобрил план мероприятий по повышению качества услуг мобильной связи на 2020-2022 годы, который позволит в дальнейшем внедрять 5G в Украине. "Мы нуждаемся в лучшем качестве наших мобильных услуг, интернета. И мы также работаем над этим. Это также будет в ближайшее время. Движемся по плану, не медлим ни дня. Скорость, качество услуг - это главное. Украина точно прорвется в круг цивилизованных государств мира", - убежден глава правительства.

Во время мероприятия с участием президента Владимира Зеленского, премьер-министра Д.Шмыгаля, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова будут представлены новые сервисы и цифровые документы в мобильном приложении "Дія" и новые онлайн-услуги на портале "Дія", пользователями которых смогут стать более 30 млн украинцев.

Кроме того, вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров подведет итоги первого года работы Министерства цифровой трансформации, в том числе расскажет об экономическом и антикоррупционном эффекте в абсолютных цифрах.

МинПром

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