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Саудовская Аравия уверена, что в ближайшие годы нефть не будет стоить выше 50 долл.

05.10.20 15:22 , Интерфакс
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Министерство финансов Саудовской Аравии при формировании бюджета на ближайшие три года исходит из цены нефти в районе 50 долл. за баррель, сообщили аналитики Goldman Sachs, изучившие финансовый план.

"Используя наши собственные оценки распределения госдоходов, мы подсчитали, что данные, представленные в проекте бюджета, основаны на средней цене нефти около $50 за баррель в период с 2020 по 2023 годы", - заявил лондонский аналитик банка Фарук Сусса.

Королевство, как правило, придерживается достаточно консервативного взгляда на цены на нефть при составлении бюджета и не разглашает свои предположения относительно их уровня, отмечает Bloomberg.

Котировки декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures в понедельник растут на 3,4% - до 40,58 долл. за баррель. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи поднимается на 3,8% - до 38,47 долл. за баррель.

Таким образом, саудовский Минфин предполагает повышение стоимости примерно на четверть с текущих уровней. Однако этого все равно недостаточно для того, чтобы бюджет страны был сбалансированным. По оценкам Международного валютного фонда, для этого котировки должны составлять не менее 66 долл. за баррель. До начала пандемии цены на нефть находились в районе 65 долл. за баррель.

Расчеты Goldman Sachs практически совпали с данными каирского инвестиционного банка EFG Hermes, который ранее заявил о том, что Саудовская Аравия исходит в своем бюджете из стоимости нефти в 50-55 долл. за баррель.

При этом аналитики Goldman Sachs более оптимистично оценивают перспективы нефтяного рынка и прогнозируют повышение цены Brent до 65 долл. за баррель к концу 2021 года.

На прошлой неделе официальные представители Саудовской Аравии заявляли о том, что дефицит бюджета страны сократится до 5,1% ВВП в следующем году по сравнению с 12% в 2020 году за счет снижения расходов.

МинПром

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