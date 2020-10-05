Энергоатому задолжали 22,46 млрд грн за поставленную энергию Просроченная дебиторская задолженность перед ГП "НАЭК "Энергоатом" за фактически реализованную электроэнергию по состоянию на 25 сентября составляла 22,46 млрд грн, что на 1,64 млрд грн больше, чем на конец августа, свидетельствуют данные НАЭК на сайте.



Согласно данным по состоянию на 25 августа, долги перед компанией составляли 20,82 млрд грн, по состоянию на 24 июля – 19,5 млрд грн.



Согласно обнародованным НАЭК в понедельник итогам деятельности за восемь месяцев, из указанных 22,46 млрд грн задолженности на конец сентября просроченная задолженность ГП "Энергорынок" за фактически реализованную электроэнергию составила 11,628 млрд грн, ГП "Гарантированный покупатель" – 8,965 млрд грн, НЭК "Укрэнерго " – 1,867 млрд грн.



Помимо этого, компания, в частности, сообщила, что за восемь месяцев 2020 года НАЭК уплатила 7,236 млрд грн налогов в бюджеты всех уровней и 2,161 млрд грн – расчетов по страхованию. Таким образом, общая сумма уплаты налогов в бюджеты всех уровней и расчетов по страхованию составила 9,398 млрд грн, что почти на 400 млн грн меньше, чем за аналогичный период прошлого года (10,776 млрд грн).



При этом общая задолженность ГП по налогам в бюджеты всех уровней и по расчетам по страхованию составила 1,985 млрд грн.



В то же время "Энергоатом" отмечает, что за январь-август 2020 года профинансировано капитальных вложений на сумму 5,977 млрд грн, что на 3,954 млрд грн меньше, чем за тот же период 2019 года (9,931 млрд грн).



Плановое задание по производству электроэнергии выполнено на 102,7%, отмечается в отчете. Вместе с тем за восемь месяцев выработано 51 284,8 млн кВт·ч электроэнергии, что больше скорректированного плана на 1 348,5 млн кВт·ч (план – 49 936,3 млн кВт).



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