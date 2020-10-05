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Норникель согласен заплатить за аварию в 7 раз меньше штрафа

05.10.20 14:49 , РБК
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"Норникель" направил в суд собственные расчеты оценки ущерба от аварии под Норильском. Компания оценила вред от разлива дизтоплива в семь раз ниже, чем Росприроднадзор, — в 21 млрд руб.

"Норникель" направил в Арбитражный суд Красноярского края отзыв на иск Енисейского управления Росприроднадзора, в котором содержится альтернативный расчет размера вреда водным объектам и почве из-за аварии с разливом 21 тыс. дизтоплива под Норильском, которая произошла в конце мая.

Компания оценила общий ущерб от этой аварии в 21,4 млрд руб., следует из отзыва, поданного в суд в понедельник, 5 октября (есть в распоряжении РБК, подлинность оценки подтвердила компания). Это в семь раз ниже оценки, которую подготовил Росприроднадзор — 148 млрд руб. 

Пресс-служба "Норникеля" отмечает, что "не оспаривает причинение вреда окружающей среде в результате инцидента и подтверждает готовность провести все необходимые мероприятия, направленные на полное устранение последствий инцидента". Компания подчеркивает, что "с первых минут аварии действовала максимально оперативно и добросовестно, и делала все возможное для минимизации негативных последствий для окружающей среды", — говорится в ее сообщении. Компания уже создала резерв на 2,1 млрд долл. для этих целей.

МинПром

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