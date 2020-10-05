Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП), ликвидировала Департамент стратегического развития и планирования. Об этом сообщил директор расформированного подразделения регулятора Валерий Цаплин.



"Сегодня Департамент стратегического развития и планирования НКРЕКП ликвидирован и расчленен на несколько частей. Я и еще 3 руководителя отделов департамента выразили несогласие с таким решением единственно доступным нам путем - мы покидаем Комиссию", - написал он на своей странице в Фейсбук.



По словам В.Цаплина, причиной ликвидации комиссии стало несогласие руководства этого подразделения с методикой стимулирующего тарифообразования для операторов систем распределения электроэнергии, которую недавно приняли члены НКРЕКП.



"Руководители Департамента обоснованно оппонировали Председателю и членам Комиссии, в частности о так называемых "RAB-тарифах". Думаю, именно это и стало причиной ликвидации департамента", - отметил В.Цаплин. Также экс-руководитель департамента сообщил, что в подразделении работали профессиональные люди с международным образованием и большим опытом.



Ранее в объединении предприятий "Укрметаллургпром" заявляли, что запланированное НКРЭКП новое повышение цен на электроэнергию с 1 ноября и до конца года может стать причиной краха не только металлургического сектора Украины, но и всей экономики страны.



Комиссия намерена повысить тарифы на транспортировку электроэнергии на 30%, до 313,07 грн за МВт-час, а на 2021 год запланировано повышение в более чем в два раза к текущему тарифу, до 501 грн за МВт-час.



МинПром

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