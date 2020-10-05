Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

НКРЭКП ликвидировала Департамент стратегического развития и планирования

05.10.20 14:08 , Металлургпром
печать
размер текста:

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП), ликвидировала Департамент стратегического развития и планирования. Об этом сообщил директор расформированного подразделения регулятора Валерий Цаплин.

"Сегодня Департамент стратегического развития и планирования НКРЕКП ликвидирован и расчленен на несколько частей. Я и еще 3 руководителя отделов департамента выразили несогласие с таким решением единственно доступным нам путем - мы покидаем Комиссию", - написал он на своей странице в Фейсбук.

По словам В.Цаплина, причиной ликвидации комиссии стало несогласие руководства этого подразделения с методикой стимулирующего тарифообразования для операторов систем распределения электроэнергии, которую недавно приняли члены НКРЕКП.

"Руководители Департамента обоснованно оппонировали Председателю и членам Комиссии, в частности о так называемых "RAB-тарифах". Думаю, именно это и стало причиной ликвидации департамента", - отметил В.Цаплин. Также экс-руководитель департамента сообщил, что в подразделении работали профессиональные люди с международным образованием и большим опытом.

Ранее в объединении предприятий "Укрметаллургпром" заявляли, что запланированное НКРЭКП новое повышение цен на электроэнергию с 1 ноября и до конца года может стать причиной краха не только металлургического сектора Украины, но и всей экономики страны.

Комиссия намерена повысить тарифы на транспортировку электроэнергии на 30%, до 313,07 грн за МВт-час, а на 2021 год запланировано повышение в более чем в два раза к текущему тарифу, до 501 грн за МВт-час.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:44
За 9 месяцев Ferrexpo нарастила выпуск окатышей на 9%
11:25
ArcelorMittal остановила одну печь, но запустила еще две
11:03
США хотят освободить поставщиков алюминия из ОАЭ и Бахрейна от ввозных тарифов
10:46
На фоне улучшения спроса Nippon Steel запускает еще одну доменную печь
10:29
Суд оставил под арестом 50,3% акций Полтавского ГОКа
10:10
Цены на газ в Европе выросли почти в 5 раз
09:57
В сентябре Бразилия увеличила экспорт руды
09:37
В Украине опять более 4 тыс заболевших коронавирусом
09:18
В августе Китай увеличил производство цветных металлов
08:58
Забастовки снизили объем добычи норвежской нефти
08:03
Российский ГАЗ не может найти запчасти для пресса из-за санкций
05.10.20
17:52
Интерпайп сообщил о частичном погашении евробондов-2024 на 32,4 млн долл.
17:33
С начала октября Украина резко сократила закачку газа
17:09
В Европе перешли к угрозам о лишении безвиза
16:53
Курс доллара взял новую высоту
16:31
За 9 месяцев морские порты перевалили почти 119 млн тонн грузов
16:02
Цифровизация бизнеса ускоряет его развитие втрое – Шмыгаль
15:43
За 8 лет Запорожсталь направила на экомодернизацию 15 млрд грн
15:22
Саудовская Аравия уверена, что в ближайшие годы нефть не будет стоить выше 50 долл.
15:05
Энергоатому задолжали 22,46 млрд грн за поставленную энергию
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!