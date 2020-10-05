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Из-за коронавируса европейский медиарынок потеряет 10 млрд евро

05.10.20 13:41 , Укринформ
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Европейский аудиовизуальный рынок в этом году, по заключению Европейской аудиовизуальной обсерватории, потеряет около 10 млрд евро (или 12 млрд долл.) из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Media Business Reports со ссылкой на The Hollywood Reporter, передает Укринформ.

"Общие доходы телевидения, киноиндустрии и VoD-сектора 27 рынков Европейского Союза составят 80,9 млрд евро (95 млрд долл.). В прошлом году этот показатель составил 90,8 млрд евро (107 млрд долл.)", - говорится в сообщении.

По словам автора отчета Жиля Фонтена, COVID-19 вызвал "сокрушительное падение прибылей во всех отраслях медиасектора, единственным исключением стал стриминг".

Как отмечается, наибольший удар получили киноиндустрия и коммерческие телеканалы. Расходы на телерекламу в 2020 году будут на 20% ниже по сравнению с предыдущим годом, а кассовые сборы упадут на 70%. В то же время стриминговые сервисы за год почувствовали прирост на 30%, который продолжится и в будущем. По словам Ж.Фонтена, в 2021 году сектор VoD возрастет еще на 60%.

Улучшение прогнозируют уже в 2021 году, когда доходы возрастут примерно до 85,2 млрд евро (100 млрд долл.). В общем индустриии потребуется несколько лет, чтобы вернуться к уровню 2019-го, считают в Европейской аудиовизуальной обсерватории.

МинПром

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