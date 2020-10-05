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Китайская Jingye Group хочет купить британские активы Tata Steel

05.10.20 13:21 , Металлоснабжение и сбыт
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По информации британского телеканала Sky News, ссылающегося на анонимный источник в банковских кругах, китайская Jingye Group, которая в 2019 г. выкупила британские активы обанкротившейся компании British Steel, сделала предложение индийской группе Tata Steel о приобретении ее британского подразделения.

Как отмечает Sky, китайцы пока не выдвинули официального предложения, поэтому процесс находится на самом раннем этапе. Возможно, сообщение телеканала представляет собой целенаправленную утечку информации.

В состав британского подразделения Tata Steel входит крупнейший в Великобритании меткомбинат Port Talbot. А второе по величине металлургическое предприятие в стране, комбинат Scunthorpe, находится под контролем Jingye. Так что объединение привело бы к тому, что большая часть мощностей по выплавке стали в Великобритании оказалась бы под китайским контролем.

Tata Steel официально не подтверждает информацию о возможной продаже своего британского подразделения и заявляет, что по-прежнему ведет переговоры с правительством Великобритании о получении финансовой помощи.

Однако после сообщения Sky акции группы поднялись на 5%. Не секрет, что бизнес Tata Steel в Великобритании в целом убыточен, поэтому весьма вероятно, что компания желала бы от него избавиться. Ранее сообщалось о возможном переходе активов под контроль британского правительства.

МинПром

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