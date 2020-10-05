Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Нафтогаз решил подзаработать на перепродаже купленного в ЕС газа

05.10.20 13:03 , Интерфакс Украина
печать
размер текста:

НАК "Нафтогаз Украины" может начать экспорт природного газа в страны ЕС в предстоящий отопительный период, сообщил исполняющий обязанности главы компании и врио главы "Укртрансгаза" Сергей Перелома.

"В этом году уровень наполнения украинских газохранилищ достигнет самого высокого уровня за последние десять лет. Соответственно, со стороны оператора ПХГ мы сделали все необходимое, чтобы ближайший отопительный сезон прошел без кризисов. Не исключаем, что в случае благоприятной ситуации на европейском рынке Украина начнет свой экспорт газа в страны ЕС. В отечественных ПХГ на сегодня достаточно запасов, чтобы не только обеспечить теплом украинцев, но и получить дополнительный доход от реализации газа за рубежом", - цитирует его слова пресс-служба УТГ.

По данным компании, из имеющихся в ПХГ 28 млрд куб. м газа иностранные трейдеры хранят в режиме "таможенный склад" 9,7 млрд куб. м, а компании-резиденты – 1,3 млрд куб. м.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснонопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и Вергунское (0,4 млрд куб. м, находится на временно оккупированной территории).

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:44
За 9 месяцев Ferrexpo нарастила выпуск окатышей на 9%
11:25
ArcelorMittal остановила одну печь, но запустила еще две
11:03
США хотят освободить поставщиков алюминия из ОАЭ и Бахрейна от ввозных тарифов
10:46
На фоне улучшения спроса Nippon Steel запускает еще одну доменную печь
10:29
Суд оставил под арестом 50,3% акций Полтавского ГОКа
10:10
Цены на газ в Европе выросли почти в 5 раз
09:57
В сентябре Бразилия увеличила экспорт руды
09:37
В Украине опять более 4 тыс заболевших коронавирусом
09:18
В августе Китай увеличил производство цветных металлов
08:58
Забастовки снизили объем добычи норвежской нефти
08:03
Российский ГАЗ не может найти запчасти для пресса из-за санкций
05.10.20
17:52
Интерпайп сообщил о частичном погашении евробондов-2024 на 32,4 млн долл.
17:33
С начала октября Украина резко сократила закачку газа
17:09
В Европе перешли к угрозам о лишении безвиза
16:53
Курс доллара взял новую высоту
16:31
За 9 месяцев морские порты перевалили почти 119 млн тонн грузов
16:02
Цифровизация бизнеса ускоряет его развитие втрое – Шмыгаль
15:43
За 8 лет Запорожсталь направила на экомодернизацию 15 млрд грн
15:22
Саудовская Аравия уверена, что в ближайшие годы нефть не будет стоить выше 50 долл.
15:05
Энергоатому задолжали 22,46 млрд грн за поставленную энергию
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!