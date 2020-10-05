Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украинские строители поднимают цены

05.10.20 12:38 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Цены на строительно-монтажные работы в Украине в январе-августе 2020 года возросли на 1,8% по сравнению с январем-августом 2019 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По данным статведомства, с начала года цены увеличились в жилом строительстве, а также в сегменте инженерных сооружений, при этом снизились в строительстве нежилых зданий. Так, в жилом строительстве рост составил 4,1%, инженерном – 1,4%, тогда как падение в нежилом – 0,1%.

В августе-2020 к августу-2019 стоимость стройработ в жилом строительстве возросла на 4,6%, в нежилом – на 1,1%, в инженерном – на 6,5%.

Кроме того, Госстат сообщил, что в августе по сравнению с июлем стоимость работ по строительству жилых зданий возросла на 0,6%, нежилых зданий – на 0,8%, инженерных сооружений – на 2,2%.

По его данным, в 2019 году цены на стройработы в Украине возросли на 6% по сравнению с предыдущим годом, тогда как в 2018 году – на 23%.

Показатели приведены без учета аннексированной территории Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, отмечает Госстат.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:44
За 9 месяцев Ferrexpo нарастила выпуск окатышей на 9%
11:25
ArcelorMittal остановила одну печь, но запустила еще две
11:03
США хотят освободить поставщиков алюминия из ОАЭ и Бахрейна от ввозных тарифов
10:46
На фоне улучшения спроса Nippon Steel запускает еще одну доменную печь
10:29
Суд оставил под арестом 50,3% акций Полтавского ГОКа
10:10
Цены на газ в Европе выросли почти в 5 раз
09:57
В сентябре Бразилия увеличила экспорт руды
09:37
В Украине опять более 4 тыс заболевших коронавирусом
09:18
В августе Китай увеличил производство цветных металлов
08:58
Забастовки снизили объем добычи норвежской нефти
08:03
Российский ГАЗ не может найти запчасти для пресса из-за санкций
05.10.20
17:52
Интерпайп сообщил о частичном погашении евробондов-2024 на 32,4 млн долл.
17:33
С начала октября Украина резко сократила закачку газа
17:09
В Европе перешли к угрозам о лишении безвиза
16:53
Курс доллара взял новую высоту
16:31
За 9 месяцев морские порты перевалили почти 119 млн тонн грузов
16:02
Цифровизация бизнеса ускоряет его развитие втрое – Шмыгаль
15:43
За 8 лет Запорожсталь направила на экомодернизацию 15 млрд грн
15:22
Саудовская Аравия уверена, что в ближайшие годы нефть не будет стоить выше 50 долл.
15:05
Энергоатому задолжали 22,46 млрд грн за поставленную энергию
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!