Украинские строители поднимают цены Цены на строительно-монтажные работы в Украине в январе-августе 2020 года возросли на 1,8% по сравнению с январем-августом 2019 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).



По данным статведомства, с начала года цены увеличились в жилом строительстве, а также в сегменте инженерных сооружений, при этом снизились в строительстве нежилых зданий. Так, в жилом строительстве рост составил 4,1%, инженерном – 1,4%, тогда как падение в нежилом – 0,1%.



В августе-2020 к августу-2019 стоимость стройработ в жилом строительстве возросла на 4,6%, в нежилом – на 1,1%, в инженерном – на 6,5%.



Кроме того, Госстат сообщил, что в августе по сравнению с июлем стоимость работ по строительству жилых зданий возросла на 0,6%, нежилых зданий – на 0,8%, инженерных сооружений – на 2,2%.



По его данным, в 2019 году цены на стройработы в Украине возросли на 6% по сравнению с предыдущим годом, тогда как в 2018 году – на 23%.



Показатели приведены без учета аннексированной территории Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, отмечает Госстат.



МинПром

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