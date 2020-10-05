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Chevron разрешили купить конкурента за 5 млрд долл.

05.10.20 12:44 , fixygen.ua
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Акционеры американской нефтегазовой компании Noble Energy Inc. одобрили сделку по слиянию с Chevron Corp. Сделка, о которой было объявлено в июле этого года, станет крупнейшей в нефтяной отрасли с начала пандемии коронавируса.

Как сообщалось, она представляет собой обмен акциями: акционеры Noble Energy за каждую принадлежащую им бумагу получат по 0,1191 акции Chevron. Исходя из стоимости акций Chevron на момент подписания компаниями соглашения, сумма сделки составляла 5 млрд долл.

Стороны планируют закрыть сделку в четвертом квартале 2020 года, сообщила Noble Energy. В результате акционерам Noble Energy будет принадлежать около 3% объединенной компании.

Noble Energy, история которой насчитывает более 85 лет, работает в сфере разведки и добычи нефти и газа. Компания управляет портфелем высококачественных активов в США, а также на шельфе Восточного Средиземноморья и западного побережья Африки.

Акции Noble Energy прибавляют в цене 1,2% на торгах в пятницу. Стоимость бумаг Chevron выросла на 1%.

МинПром




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