За 8 месяцев выпуск продукции на НЗФ упал на 27% Никопольский завод ферросплавов (НЗФ) в январе-августе 2020 года сократил производство продукции на 27,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – до 371,23 тыс. т. Об этом сообщил Интерфакс-Украина.



За восемь месяцев года НЗФ снизил выпуск силикомарганца на 26,1%, до 346,1 тыс. т, а ферромарганца – на 39,4%, до 25,2 тыс. т.



В августе завод произвел 35,34 тыс. т ферросплавов.



Отмечается, что в августе ожидалось снижение объемов выпуска продукции из-за отсутствия сбыта. На начало месяца работали восемь печей.



Напомним, что ранее НЗФ отказался от услуг подрядчиков. За счет этого более 130 работников предприятия выведены из простоя для проведения работ, которые ранее выполняли подрядные организации.



В то же время из-за отсутствия спроса со стороны потребителей на складах завода накопилась месячная норма товарной продукции. Гендиректор НЗФ Владимир Куцин прогнозировал, что в августе завод сможет реализовать запланированные 35 тыс. т продукции, но запасы на складах останутся в тех же объемах.



По итогам 2019 года НЗФ снизил производство продукции на 8,3% по сравнению с 2018 годом – до 723,60 тыс. т. При этом выпуск силикомарганца упал на 10,4%, до 659,47 тыс. т, а производство ферромарганца выросло на 8,3%, до 43,46 тыс. т.



Никопольский завод ферросплавов – крупнейший в Украине производитель силико- и ферромарганца. Предприятие производит ферросплавы из импортного и украинского сырья.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



