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Экс-и.о.главы ОГХК Дэвис называет причиной своей отставки коррупцию во ФГИ

05.10.20 10:50
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Уволенный Фондом госимущества 2 октября в срочном порядке и.о. председателя правления "Объединенной горно-химической компании" Питер Дэвис называет настоящей причиной своей отставки коррупцию во ФГИ.

"Я сделал все, чтобы корупционная схема, выстроенная Фондом с моими подчиненными, прекратила разорять ОГХК, за что поплатился увольнением", - заявил изданию Дэвис.

По его словам, последние 3 месяца сотрудничества ОГХК с фирмами бизнесмена Виталия Кучука Керамплюс, IMMCO, MCD, пролоббированные зампредправления Татьяной Гогенко и Артуром Сомовым во ФГИ, привели к финансовым проблемам на предприятии.

Дэвис отметил, что в частности, возникли серьезные кассовые разрывы, трудности с выплатой заработных плат, финансированием текущей деятельности комбинатов ОГХК и остановка Вольногорского ГМК по "неприличной" для любого руководителя причине – нехватке топлива.

Экс-руководитель ОГХК рассказал, что еще в августе начал расследование и выяснил причину финансовых трудностей госкомпании - дебиторская задолженность компаний Керамплюс, IMMCO, MCD за поставленную продукцию.

Кроме этого, не расплатился за приобретаемый у ВГМК ильменит Запорожский титано-магниевый комбинат, сотрудничество с которым ОГХК "спустили" из Фонда госимущества.

В результате, Дэвис уволил замов, которые создали проблемы в ОГХК, что и послужило, по его мнению, причиной его экстренной отставки.

"Мой приказ об отстранении Гогенко, Сомова и Кияшко послужил настоящей причиной моей экстренной отставки", - заявил он.

Как сообщалось, 2 октября ФГИ экстренно уволил Дэвиса с должности и.о. председателя правления ОГХК, на которую он был назначен 22 июля, обвинив в нарушении трудового контракта.

До этого, ФГИ уже увольнял в экстренном порядке предыдущего и.о. главы ОГХК Михаила Макарова с формулировкой "по состоянию здоровья". Макров проработал в госкомпании меньше двух месяцев.




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