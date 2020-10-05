Вьетнамские металлурги увидели свет в конце туннеля Возобновление строительных проектов, остановленных во время эпидемии коронавируса, и расширение государственных инвестиций в инфраструктуру позволят восстановить докризисный уровень потребления стальной продукции во Вьетнаме к концу текущего года, утверждается в отчете местной инвестиционной компании VDSC.



По ее данным, в январе-августе 2020 г. увеличение внутреннего спроса по сравнению с тем же периодом прошлого года наблюдалось только в секторе оцинкованной стали. За этот период доля экспорта в продажах вьетнамских компаний составляла, как и в 2019 г., 39% против 46-47% в 2016-2018 гг.



Потребление сварных труб в первые восемь месяцев текущего года лишь незначительно отстало от прошлогоднего графика. В то же время видимый спрос на сортовой прокат строительного назначения, как ранее отмечала национальная металлургическая ассоциация VSA, сократился на 5,8% до 6,7 млн. т.



В наибольшей степени из-за коронавируса просел вьетнамский рынок горячекатаного проката. Но, по данным VDSC, в августе началось его восстановление, которое продолжилось в сентябре.



Компания Hoa Phat, в начале 2021 г. планирующая запустить на новом производственном комплексе Dung Quat четвертую доменную печь и увеличить мощности по выпуску сортового проката на 1 млн. т в год, в свою очередь, рассчитывает, что эта продукция уже в следующем году будет востребована.



По оценкам VDSC больше всего от коронавируса пострадали туристический сектор и промышленное строительство вследствие сокращения оборотов международной торговли. Но это компенсируется ожидаемым ростом в инфраструктурном и жилищном секторах.



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