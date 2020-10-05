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Пандемия коронавируса оказала ограниченное воздействие на добычу меди

05.10.20 09:53
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По данным компании GlobalData, эпидемия коронавируса оказала лишь ограниченное воздействие на добычу меди. Во втором квартале текущего года, когда действовали наиболее широкие и жесткие карантинные ограничения выпуск меди в концентрате у десяти крупнейших производителей сократился лишь на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее значительный спад испытала компания Glencore, у которой добыча упала на 13,9% по сравнению со вторым кварталом 2019 г. в следствие приостановки работы рудника Antamina в Перу. Кроме того, компании BHP, Antofagasta и KGHM сократили выпуск из-за ухудшения качества руды.

Согласно прогнозу GlobalData, в 2020 г. мировое производство меди в концентрате составит 20,3 млн. т. Это будет только на 1,5% меньше, чем годом ранее. Наибольший спад по сравнению с прошлым годом произойдет в Перу — на 7,2% и в Чили — на 2,3%. При этом перуанские компании понесли наибольший ущерб от коронавируса во втором квартале, а у чилийцев серьезные проблемы возникли в третьем.

В то же время, в ДР Конго прогнозируется 5%-е увеличение производства меди в концентрате в 2020 г. по сравнению с прошлым годом благодаря вводу в строй новых мощностей Китай, по мнению аналитиков GlobalData, останется примерно при своих.

Мировой рынок меди, как ожидается, в ближайшие месяцы будет отличаться повышенной волатильностью. Летом и в начале осени цены на этот металл поднимались вследствие подъема в Китае, а в последний день сентября биржевые котировки испытали самое большое падение с марта текущего года из-за неблагоприятных перспектив мировой экономики, вызванных новой волной коронавируса.

МинПром

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