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Треть плотин Vale не получили положительных оценок устойчивости

05.10.20 08:56
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Бразильская компания Vale сообщила, что 33 из 104 плотин по всей Бразилии не получили положительных оценок устойчивости от системы мониторинга плотин компании.

Из тех дамб, которые не получили положительной оценки устойчивости, 32 находятся в операциях компании по производству черных металлов, говорится в документации. Vale сообщила, что 71 из ее плотин получила положительную оценку устойчивости.

Отчетность о стабильности плотины была введена после обрушения горнодобывающей дамбы Vale в городе Mariana в 2015 году, в результате чего погибли 19 человек. В 2019 году обрушилась еще одна плотина Vale, в результате чего погибло около 270 человек.

Vale заявила, что ее плотина Xingu, также в Mariana, была повышена до уровня риска 2, а уровень 3 по шкале указывает на неизбежный риск обрушения.

Vale заявила, что принимает меры по повышению устойчивости плотины и находится в процессе строительства защитных стен вокруг пяти своих плотин - B3 / B4, Forquilhas I, II e III и Grupo - которые находятся в наиболее критическом состоянии. В марте она завершила строительство защитной конструкции для своей плотины Sul Superior.

МинПром

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