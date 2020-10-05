В Украине меньше 4 тыс случаев заболеваний коронавирусом за сутки В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 3 774 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, выздоровели 1 145 пациентов, умерли за сутки 33 ранее заболевших, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.



Днем ранее, 4 октября было 4 140 новых инфицированных, 3 октября сообщалось о максимальном показателе заболевания Covid-19 4 661 случае, 2 октября, сообщалось о 4 633 случаях, 1 октября было 4 069 случаев, 30 сентября зафиксировано 4 027 заболевших, 29 сентября было 3 627 новых случаев инфицирования, 28 сентября сообщалось о 2 671 заболевших, 27 сентября — о 3 130.



Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро понедельника 230 236 человек, умерли от COVID-19 с начала пандемии 4 430 человек, выздоровели — 101 252.



Сейчас в Украине COVID-19 болеет 124 554 человека, что на 2 596 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (446), Киеве (286), Сумской (282) и Донецкой (226) и Днепропетровской (206) областях.



МинПром



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