Через 15 лет Украина не сможет платить пенсии - Шмыгаль Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не сможет гарантировать выплаты будущим пенсионерам уже через 15 лет, в то время, как в Минсоцполитики показали календарь повышения пенсий в 2021.



Об этом он сообщил во время встречи со студентами Львовской политехники, передают Українські Новини.



"Из-за демографии у нас все меньше будет работоспособных и все больше будет пенсионеров. Соотношение будет 1 к 2. Чтобы содержать пенсионеров нужно будет в два раза увеличить налоги. А чтобы платить пенсии еще больше, то еще больше увеличить. Но компании не хотят увеличения налогов. И увеличение в два раза налогов невозможно. А значит, мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика", - сказал он.



Шмыгаль добавил, что необходимо переходить на накопительную систему пенсий, когда каждый человек будет себе сам откладывать.



Также он отметил, что это произойдет уже со следующего года.



При этом государство будет обеспечивать лишь небольшую социальную пенсию.



МинПром

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