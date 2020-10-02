Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украина заработала на транзите через территорию РФ санкционных продуктов 13 млн долл.

02.10.20 18:03 , РБК
печать
размер текста:

Украина стала главным перевозчиком санкционных товаров по территории России после открытия транзита, свидетельствуют имеющиеся у РБК данные Центра развития цифровых платформ (ЦРЦП) — разработчика системы отслеживания перевозок товаров автомобильным и железнодорожным транспортом.

Всего с марта по сентябрь 2020 года международные грузоотправители, по данным ЦРЦП, осуществили через территорию России более 4,4 тыс. транзитных рейсов с санкционными товарами. Наибольшая часть перевозок пришлась на продукты питания: чаще всего через Россию везли мясо и мясные субпродукты — доля рейсов с таким товаром составила 37%. Кроме мяса везли также продукты из зерна и злаков (12%), бумагу и картон (9%), молочные продукты (9%), фрукты и орехи (5%), какао (4%), рыбу и ракообразных (3%).

<ольшинство санкционных товаров, которые в марте—сентябре ехали транзитом по территории России, было отправлено из Украины — из нее были осуществлены 2,7 тыс. рейсов (61% всей перевозки), следует из данных ЦРЦП. Основной поток украинских товаров шел в Казахстан — эта страна была пунктом назначения почти 2 тыс. рейсов. Азербайджан был страной назначения для почти 400 рейсов с Украины, Грузия — чуть больше 300.

Структура перевезенных с Украины товаров соответствует общему раскладу по категориям товаров для перевозки. Чаще всего везли мясо и мясные субпродукты (813 рейсов), а также продукты из зерна (504 рейса). За рулем транспортного средства, как правило, были граждане Украины — они совершили 1826 перевозок.

Второе месте среди отправителей занимает Польша с 573 рейсами. Казахстан лидирует как пункт назначения для всех международных отправителей.

Перевозка российскими дорогами по сравнению с обходными сухопутными маршрутами позволяет сократить срок доставки грузов до четырех суток, и это позволяет перевозчикам экономить до 30% стоимости каждого рейса, констатирует представитель ЦРЦП и подтверждает представитель Минтранса. На маршруте через Россию количество пересечений границы сокращается до двух по сравнению с пятью—семью на обходных маршрутах, и это уменьшает сопутствующие расходы на оформление и перевод транспортной документации, зарплаты, топливо, амортизацию и т.д.

По расчетам международных автомобильных грузоперевозчиков, которые в июле приводил Минтранс, каждый рейс через территорию России обходится компаниям на 5 тыс. долл. дешевле. Исходя из этого, перевозчики, которые совершили свыше 2,7 тыс. рейсов из Украины, могли сэкономить на транзите с конца марта около 13 млн долл.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:53
Киевский судоремонтный получил прибыль 4,56 млн грн
17:27
За 9 месяцев транзит газа через Украину упал на 40%
17:05
Офис генпрокурора подтвердил закрытие дела Роттердам+ из-за отсутствия доказательств вины
16:46
В Пенсионном фонде не хватает 17 млрд грн
16:22
С начала года иностранные инвесторы вывели из Украины 300 млн долл.
16:02
В Украине зафиксирован рекордный спрос на коммерческие авто
15:56
ФГИ уволил врио главы ОГХК Дэвиса за начатое антикоррупционное расследование против компаний Кучука
15:33
АМКР купил три БелАЗа
15:21
По Северному потоку-2 могут качать водород
15:02
СевГОК восстанавливает свой ж/д парк
14:48
Грузоперевозки по Днепру падают шестой месяц подряд
14:43
Порт Южный нарастил перевалку грузов на 53%
14:28
Westinghouse хочет производить ядерное топливо вместе с Энергоатомом
14:03
В Украине просело производство стали
13:48
Трамп решил поддержать производство редкоземельных металлов
13:30
Украина отдает предпочтение производству внутри страны – министр
13:06
Проблемы с ВИЭ надо решать без резкого повышения тарифа для промышленности – Каленков
12:46
Минэнерго пообещало на следующей неделе представить концепцию реформы угольной отрасли
12:31
Fitch присвоил финальный рейтинг ВВ- новым евробондам Метинвеста
12:26
В сентябре налоговики собрали в госбюджет на 10 млрд грн больше плана
01.10.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!