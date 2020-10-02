Украина заработала на транзите через территорию РФ санкционных продуктов 13 млн долл. Украина стала главным перевозчиком санкционных товаров по территории России после открытия транзита, свидетельствуют имеющиеся у РБК данные Центра развития цифровых платформ (ЦРЦП) — разработчика системы отслеживания перевозок товаров автомобильным и железнодорожным транспортом.



Всего с марта по сентябрь 2020 года международные грузоотправители, по данным ЦРЦП, осуществили через территорию России более 4,4 тыс. транзитных рейсов с санкционными товарами. Наибольшая часть перевозок пришлась на продукты питания: чаще всего через Россию везли мясо и мясные субпродукты — доля рейсов с таким товаром составила 37%. Кроме мяса везли также продукты из зерна и злаков (12%), бумагу и картон (9%), молочные продукты (9%), фрукты и орехи (5%), какао (4%), рыбу и ракообразных (3%).



<ольшинство санкционных товаров, которые в марте—сентябре ехали транзитом по территории России, было отправлено из Украины — из нее были осуществлены 2,7 тыс. рейсов (61% всей перевозки), следует из данных ЦРЦП. Основной поток украинских товаров шел в Казахстан — эта страна была пунктом назначения почти 2 тыс. рейсов. Азербайджан был страной назначения для почти 400 рейсов с Украины, Грузия — чуть больше 300.



Структура перевезенных с Украины товаров соответствует общему раскладу по категориям товаров для перевозки. Чаще всего везли мясо и мясные субпродукты (813 рейсов), а также продукты из зерна (504 рейса). За рулем транспортного средства, как правило, были граждане Украины — они совершили 1826 перевозок.



Второе месте среди отправителей занимает Польша с 573 рейсами. Казахстан лидирует как пункт назначения для всех международных отправителей.



Перевозка российскими дорогами по сравнению с обходными сухопутными маршрутами позволяет сократить срок доставки грузов до четырех суток, и это позволяет перевозчикам экономить до 30% стоимости каждого рейса, констатирует представитель ЦРЦП и подтверждает представитель Минтранса. На маршруте через Россию количество пересечений границы сокращается до двух по сравнению с пятью—семью на обходных маршрутах, и это уменьшает сопутствующие расходы на оформление и перевод транспортной документации, зарплаты, топливо, амортизацию и т.д.



По расчетам международных автомобильных грузоперевозчиков, которые в июле приводил Минтранс, каждый рейс через территорию России обходится компаниям на 5 тыс. долл. дешевле. Исходя из этого, перевозчики, которые совершили свыше 2,7 тыс. рейсов из Украины, могли сэкономить на транзите с конца марта около 13 млн долл.



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