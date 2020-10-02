Киевский судоремонтный получил прибыль 4,56 млн грн "Киевский судостроительный-судоремонтный завод" по итогам работы в 2019 году получил чистую прибыль в размере 4,564 млн грн против чистого убытка в 2018 году в размере 2,456 млн грн.



Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает Интерфакс-Украина.



Как сообщается, чистый доход за этот период снизился на 24,5% - до 12,780 млн грн.



Непогашенный убыток к концу 2019 года составил 131,861 млн грн.



В 2020 году предприятие запланировало увеличить производство продукции машиностроения на 10%, нарастить чистый доход от реализации продукции и услуг до 19 млн грн. Перспективными являются проекты по возобновлению сотрудничества с предприятиями группы "Метинвест" - ЧАО "Ингулецкий ГОК" и ЧАО "Центральный ГОК", изготовление водовода для Днестровской ГАЭС, обеспечение диверсификации производства и освоение альтернативного направления по изготовлению общестроительных металлоконструкций.



КССЗ производит суда различных типов, сложные металлоконструкции, оборудование для горно-обогатительной промышленности, ремонт дизельных двигателей.



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