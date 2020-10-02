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За 9 месяцев транзит газа через Украину упал на 40%

02.10.20 17:27 , Косатка
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"Оператор ГТС Украины" сообщает, что за 9 месяцев 2020 года было протранзитовано 39,5 млрд куб. м газа. Это на 40% меньше, чем за этот же период прошлого года (65,4 млрд куб. м).

Отмечается, что ключевая причина сокращения объемов транзита – запуск новых газопроводов в обход Украины, по которым российский газ транспортируется в Европу.

С начала года "Газпром" полностью рассчитывается за весь объем забронированных мощностей, из которых использует только 81%.

В западном направлении было протранзитировано 36,8 млрд куб. м газа (-40%). В частности, в Польшу – 2,9 млрд куб. м, Словакию – 27,1 млрд куб. м, Венгрию – 6,8 млрд куб. м. В южном направлении транзит составил 2,6 млрд куб. м (76%). Из них 0,54 млрд куб. м – в Румынию и 2,05 млрд куб. м – в Молдову. Падение транзита по этому маршруту связано с запуском в январе 2020 года "Турецкого потока", которым доставляется газ из России в Турцию, а оттуда в страны Балканского полуострова.

Напомним, что Молдова будет хранить запас газа в украинских ПХГ.

МинПром

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