Офис генпрокурора подтвердил закрытие дела Роттердам+ из-за отсутствия доказательств вины Офис генерального прокурора оставил в силе решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия доказательств вины подозреваемых. Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе генпрокурора.



"Офис получил запрос от НАБУ относительно необходимости восстановить расследование по делу и передать материалы в суд, несмотря на то, что срок расследования практически истек, а текущие доказательства и экспертизы не позволяют признать формулу некорректной. Офис генпрокурора принял решение оставить в силе решение САП о закрытии дела", - сообщил собеседник.



Таким образом, по состоянию на 2 октября, отсутствие состава преступления в формуле "Роттердам+" подтвердили Специализированная антикоррупционная прокуратура, Офис генпрокурора, а также Высший антикоррупционный суд (ВАКС) по иску экс-нардепа Виктора Чумака.



Напомним, 24 сентября Высший антикоррупционный суд, рассмотрев иск В.Чумака, подтвердил законность решения САП о закрытии дела "Роттердам+".



После этого заявления в ВАКС против закрытия дела подали Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского и "Центр противодействия коррупции". 25 сентября их заявления объединены в общее производство.



Дело "Роттердам+" было закрыто прокуратурой 27 августа из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.



11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.



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