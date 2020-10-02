Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Пенсионном фонде не хватает 17 млрд грн

02.10.20 16:46 , РБК Украина
печать
размер текста:

Значительную часть средств ПФУ получает из госбюджета, но этих денег не хватает. Доходы Пенсионного фонда Украины за январь-сентябрь 2020 года составили 338,2 млрд грн, расходы - 355,4 млрд грн. Таким образом, дефицит средств фонд достиг 17,2 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Как отмечается в сообщении, в общих доходов ПФУ средства государственного бюджета составили 136,9 млрд грн. Собственные средства составили 201,3 млрд грн, в т.ч. полученные из государственного бюджета за некоторые категории застрахованных лиц и покрытие недополученной суммы средств от применения льготного размера единого взноса, 15,9 млрд грн.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины выделил 29,7 млрд грн из государственного бюджета на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины.

Ранее в Пенсионном фонде Украины неоднократно заявляли о существенном уменьшении поступлений части единого социального взноса.

Напомним, Кабинет министров принял решение о сокращении численности работников Пенсионного фонда Украины на 5%. Сокращение должно дать экономию в 59,7 млн грн.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:27
За 9 месяцев транзит газа через Украину упал на 40%
17:05
Офис генпрокурора подтвердил закрытие дела Роттердам+ из-за отсутствия доказательств вины
16:22
С начала года иностранные инвесторы вывели из Украины 300 млн долл.
16:02
В Украине зафиксирован рекордный спрос на коммерческие авто
15:56
ФГИ уволил врио главы ОГХК Дэвиса за начатое антикоррупционное расследование против компаний Кучука
15:33
АМКР купил три БелАЗа
15:21
По Северному потоку-2 могут качать водород
15:02
СевГОК восстанавливает свой ж/д парк
14:48
Грузоперевозки по Днепру падают шестой месяц подряд
14:43
Порт Южный нарастил перевалку грузов на 53%
14:28
Westinghouse хочет производить ядерное топливо вместе с Энергоатомом
14:03
В Украине просело производство стали
13:48
Трамп решил поддержать производство редкоземельных металлов
13:30
Украина отдает предпочтение производству внутри страны – министр
13:06
Проблемы с ВИЭ надо решать без резкого повышения тарифа для промышленности – Каленков
12:46
Минэнерго пообещало на следующей неделе представить концепцию реформы угольной отрасли
12:31
Fitch присвоил финальный рейтинг ВВ- новым евробондам Метинвеста
12:26
В сентябре налоговики собрали в госбюджет на 10 млрд грн больше плана
12:09
Квоты на поставку Украиной арматуры и труб в ЕС исчерпаны почти на 100%
11:55
За 9 месяцев Запорожсталь нарастила выплавку чугуна на 2,1%
01.10.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!