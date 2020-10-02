В Пенсионном фонде не хватает 17 млрд грн Значительную часть средств ПФУ получает из госбюджета, но этих денег не хватает. Доходы Пенсионного фонда Украины за январь-сентябрь 2020 года составили 338,2 млрд грн, расходы - 355,4 млрд грн. Таким образом, дефицит средств фонд достиг 17,2 млрд грн.



Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.



Как отмечается в сообщении, в общих доходов ПФУ средства государственного бюджета составили 136,9 млрд грн. Собственные средства составили 201,3 млрд грн, в т.ч. полученные из государственного бюджета за некоторые категории застрахованных лиц и покрытие недополученной суммы средств от применения льготного размера единого взноса, 15,9 млрд грн.



Как сообщалось, Кабинет министров Украины выделил 29,7 млрд грн из государственного бюджета на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины.



Ранее в Пенсионном фонде Украины неоднократно заявляли о существенном уменьшении поступлений части единого социального взноса.



Напомним, Кабинет министров принял решение о сокращении численности работников Пенсионного фонда Украины на 5%. Сокращение должно дать экономию в 59,7 млн грн.



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