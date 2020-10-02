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С начала года иностранные инвесторы вывели из Украины 300 млн долл.

02.10.20 16:22 , РБК Украина
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Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Украину за январь-июнь 2020 года сократились на 294 млн долл. При этом во втором квартале часть потерь начала года была компенсирована.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

По данным НБУ приток ПИИ за второй квартал 2020 года составил 1255 млн долл., при том, что в первом квартале был зафиксирован отток на 1 549 млн долл.

Как сообщалось, в конце июня Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал данные о прямых иностранных инвестициях (ПИИ) в первом квартале 2020 года, зафиксировав чистый отток на сумму 1,6 млрд долл.

НБУ усовершенствовал расчет статистики ПИИ в соответствии с международными стандартами. С 2020 года в учете ПИИ учтено реинвестирование доходов нефинансовых корпораций и дополнительно проведено совершенствование статистики запасов ПИИ.

Напомним, по данным Госстата, прямые инвестиции (акционерный капитал) в экономике Украины по состоянию на 31 декабря 2019 года составили 35,8 млрд долларов, что на 2,9 млрд долларов больше, чем годом ранее.

МинПром

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