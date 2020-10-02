ФГИ уволил врио главы ОГХК Дэвиса за начатое антикоррупционное расследование против компаний Кучука. Британец поплатился местом после продолжительной борьбы с коррупционными схемами на ОГХК На его место готовят заместителя Питера Дэвиса - Артура Сомова. Об этом сообщил руководитель одного из департаментов по работе с госсектором в Фонде госимущества.
С дня своего назначения временным главой ОГХК в апреле этого года Питер Дэвис проявлял нетерпимость к коррупции в компании. 16 мая он своим приказом остановил все отгрузки прежним контрагентам, которые были связаны с предыдущим правлением ОГХК.
В июне была начата новая кампания по заключению договоров с покупателями. За это направление в ОГХК отвечают заместители Питера Дэвиса - Татьяна Гогенко и Артур Сомов. На контроле вопрос держал лично глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко. Он комментирует дела в компании многим СМИ.
В результате «командной» работы заместителей Питера с Фондом госимущества ОГХК получила эксклюзивного покупателя основной продукции Вольногорского горно-металлургического комбината - компании из орбиты днепропетровского бизнесмена - Виталия Кучука. Его Керамплюс, IMMCO, MCD приобретают у вольногорцев ильменит, рутил, циркон, ставролит, а также производные порошковые концентраты по ценам, ниже рыночных.
После сотрудничества с компаниями Кучука на ОГХК начались финансовые трудности - не хватало средств на поддержку производства в продуктивном состоянии, а также своевременную выплату заработных плат горнякам. Комбинат дважды останавливался.
В результате долгого противостояния со своими заместителями Гогенко-Сомовым, которые предпочитают «мимо» него обсуждать все вопросы жизнедеятельности компании с менеджментом Фонда госимущества, Питер Дэвис решился на проведение антикоррупционного расследования внутри ОГХК. И по его результатам уволил Гогенко, Сомова, а также отвечающего за финансы – Юрия Кияшко.
«Питер начал служебное расследование по результатам сотрудничества ОГХК с фирмами Виталия Кучука. Такое сотрудничество, мягко говоря, не выдерживает никакой критики — компания оказалась на грани фола. Едва хватает средств на зарплату, урезаны инвестиционные программы, плохо финансируется производство. С этим нужно было что-то делать. Питер начал разбираться, что привело к такой ситуации. И, очевидно, за это был уволен», - прокомментировал нам руководитель одного из ключевых подразделений ОГХК на правах анонимности.
В результате расследования оказалось, что работа с компаниями Кучука не позволяла обеспечить равномерный и своевременный доход компании. И британец, не привыкший к коррупции под своим руководством, задачей которого было очистить компанию от ее проявлений, поднял вопрос неэффективности сотрудничества с предприятиями Кучука в начале перед коллегами, а потом и перед Фондом госимущества. В итоге в недрах Фонда родилось кадровое решение — заменить Питера Дэвиса на Артура Сомова.
Похожим способом Фонд госимущества устранил предшественника Питера Дэвиса — бывшего врио главы правления ОГХК Михаила Макарова. В апреле он ушел на больничный лист, а в июне Фонд отстранил его от должности якобы «по состоянию здоровья».