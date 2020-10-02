ФГИ уволил врио главы ОГХК Дэвиса за начатое антикоррупционное расследование против компаний Кучука ФГИ уволил врио главы ОГХК Дэвиса за начатое антикоррупционное расследование против компаний Кучука. Британец поплатился местом после продолжительной борьбы с коррупционными схемами на ОГХК На его место готовят заместителя Питера Дэвиса - Артура Сомова. Об этом сообщил руководитель одного из департаментов по работе с госсектором в Фонде госимущества.



С дня своего назначения временным главой ОГХК в апреле этого года Питер Дэвис проявлял нетерпимость к коррупции в компании. 16 мая он своим приказом остановил все отгрузки прежним контрагентам, которые были связаны с предыдущим правлением ОГХК.



В июне была начата новая кампания по заключению договоров с покупателями. За это направление в ОГХК отвечают заместители Питера Дэвиса - Татьяна Гогенко и Артур Сомов. На контроле вопрос держал лично глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко. Он комментирует дела в компании многим СМИ.



В результате «командной» работы заместителей Питера с Фондом госимущества ОГХК получила эксклюзивного покупателя основной продукции Вольногорского горно-металлургического комбината - компании из орбиты днепропетровского бизнесмена - Виталия Кучука. Его Керамплюс, IMMCO, MCD приобретают у вольногорцев ильменит, рутил, циркон, ставролит, а также производные порошковые концентраты по ценам, ниже рыночных.



После сотрудничества с компаниями Кучука на ОГХК начались финансовые трудности - не хватало средств на поддержку производства в продуктивном состоянии, а также своевременную выплату заработных плат горнякам. Комбинат дважды останавливался.



В результате долгого противостояния со своими заместителями Гогенко-Сомовым, которые предпочитают «мимо» него обсуждать все вопросы жизнедеятельности компании с менеджментом Фонда госимущества, Питер Дэвис решился на проведение антикоррупционного расследования внутри ОГХК. И по его результатам уволил Гогенко, Сомова, а также отвечающего за финансы – Юрия Кияшко.



«Питер начал служебное расследование по результатам сотрудничества ОГХК с фирмами Виталия Кучука. Такое сотрудничество, мягко говоря, не выдерживает никакой критики — компания оказалась на грани фола. Едва хватает средств на зарплату, урезаны инвестиционные программы, плохо финансируется производство. С этим нужно было что-то делать. Питер начал разбираться, что привело к такой ситуации. И, очевидно, за это был уволен», - прокомментировал нам руководитель одного из ключевых подразделений ОГХК на правах анонимности.



В результате расследования оказалось, что работа с компаниями Кучука не позволяла обеспечить равномерный и своевременный доход компании. И британец, не привыкший к коррупции под своим руководством, задачей которого было очистить компанию от ее проявлений, поднял вопрос неэффективности сотрудничества с предприятиями Кучука в начале перед коллегами, а потом и перед Фондом госимущества. В итоге в недрах Фонда родилось кадровое решение — заменить Питера Дэвиса на Артура Сомова.



Похожим способом Фонд госимущества устранил предшественника Питера Дэвиса — бывшего врио главы правления ОГХК Михаила Макарова. В апреле он ушел на больничный лист, а в июне Фонд отстранил его от должности якобы «по состоянию здоровья».



МинПром





... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



