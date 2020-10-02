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В Украине зафиксирован рекордный спрос на коммерческие авто

02.10.20 15:52 , Укравтопром
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В сентябре на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было реализовано 1350 машин. Это лучший результат за девять месяцев текущего года.

По сравнению с прошлогодним показателем спрос на технику в этом сегменте автомобильного рынка увеличился на 28%, сообщает Укравтопром.

Наилучший результат месяца продемонстрировала марка Fiat, которая почти в три раза увеличила реализацию своих автомобилей в Украине по сравнению с сентябрем прошлого года — до 351 шт.

Renault в сентябрьском рейтинге марок заняла второе место потеряв в продажах 41%, закончив месяц с показателем — 136 зарегистрированных машин.

На третьем месте марка Citroen, спрос на коммерческие автомобили которой увеличился в три раза и составил 134 ед.

Четвертое место у Volkswagen, регистрации автомобилей этой марки выросли в годовом исчислении в 2,5 раза, до 94 шт.

Замыкают ТОП-5 рынка новых коммерческих авто прошедшего месяца сразу две марки: MAN и Mercedes-Benz, в зачете которых по 74 авто. В то же время потери Мерседеса от показателя годичной давности составляли 6%, а МАN отстал на 3%.

Всего с января по сентябрь 2020 украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 7,7 тыс. новых машин, что почти на 12% меньше, чем за тот же период прошлого года.

МинПром

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