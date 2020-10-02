В Украине зафиксирован рекордный спрос на коммерческие авто В сентябре на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было реализовано 1350 машин. Это лучший результат за девять месяцев текущего года.



По сравнению с прошлогодним показателем спрос на технику в этом сегменте автомобильного рынка увеличился на 28%, сообщает Укравтопром.



Наилучший результат месяца продемонстрировала марка Fiat, которая почти в три раза увеличила реализацию своих автомобилей в Украине по сравнению с сентябрем прошлого года — до 351 шт.



Renault в сентябрьском рейтинге марок заняла второе место потеряв в продажах 41%, закончив месяц с показателем — 136 зарегистрированных машин.



На третьем месте марка Citroen, спрос на коммерческие автомобили которой увеличился в три раза и составил 134 ед.



Четвертое место у Volkswagen, регистрации автомобилей этой марки выросли в годовом исчислении в 2,5 раза, до 94 шт.



Замыкают ТОП-5 рынка новых коммерческих авто прошедшего месяца сразу две марки: MAN и Mercedes-Benz, в зачете которых по 74 авто. В то же время потери Мерседеса от показателя годичной давности составляли 6%, а МАN отстал на 3%.



Всего с января по сентябрь 2020 украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 7,7 тыс. новых машин, что почти на 12% меньше, чем за тот же период прошлого года.



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