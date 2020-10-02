По Северному потоку-2 могут качать водород Директор Института Европы РАН Владислав Белов в ходе онлайн-конференции заявил, что трубопровод "Северный поток-2", подвисший в воздухе на фоне санкций США будет достроен, а впоследствии его можно будет расширить до шести ниток.



Как он утверждает, трубопроводная система, проложенная из России, идущая в том числе через Украину, понадобится Европе даже в случае реализации плана о полном отказе от углеводородного топлива к 2050 году и может использоваться для поставок водорода. Даже сейчас он может подмешиваться в газ, поставляемый из России.



Поскольку ни Германия, ни Европа не могут обеспечить себя в будущем водородом. Имеется в виду зеленый водород, который производится с помощью электролизеров, где электроэнергия поступает из возобновляемых источников энергии.



По словам В.Белова, в будущем вполне возможно построить и пятую, и шестую ветки, потому что технически это обосновано, но речь идет уже о другом газе.



В рамках плана по достижению "климатической нейтральности" к 2050 году, еврокомиссия в июле приняла две стратегии. Первая требует создание единого энергорынка и диверсификацию поставщиков, вторая — массовое производство чистого водорода в энергетических целях.



Документы предусматривают полный отказ от ископаемых источников топлива, таких, как нефть и газ, поясняла летом еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Добавив, что к 2050 году выведутся из употребления ископаемые энергоносители и все поставщики Евросоюза, должны "иметь это в виду".



Для России это плохая новость, данная политика означает слом существующей с 1970-х модели экономики, в которой углеводороды вывозятся на Запад, а на вырученную валюту покупается то, что страна не в производит самостоятельно.



Следовательно, по итогам прошлого года — из 419 млрд долл. экспортных доходов России 60% обеспечили три товара: сырая нефть (121,4 млрд долл.), нефтепродукты (66,9 млрд долл.) и природный газ (19 млрд долл.). Практически половина этих поступлений РФ получила из Европы, где доля российской нефти в потреблении достигает 30%, а газа — 40%.



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