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АМКР купил три БелАЗа

02.10.20 15:33
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Меткомбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" купил три новых автосамосвала БелАЗ грузоподъемностью 136 тонн за 97,9 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Как сообщается, за последние пять лет АМКР приобрел 26 карьерных самосвалов БелАЗ, благодаря чему автопарк большегрузной техники был обновлен более, чем наполовину.

В настоящее время в горном департаменте предприятия используются 30 автосамосвалов, семь поливооросительных машин и один колесный бульдозер производства компании БелАЗ. До конца 2020 года предприятия планирует ввести в эксплуатацию еще два новых автосамосвала, которые сейчас находятся в стадии сборки.

МинПром

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