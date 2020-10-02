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СевГОК восстанавливает свой ж/д парк

02.10.20 15:02 , ГМК Центр
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Северный горно-обогатительный комбинат (СевГОК) инвестировал более 30 млн грн в капитальный ремонт и ввод в эксплуатацию двухсекционного магистрального тепловоза 2ТЭ 10М для Первомайского карьера.

Об этом сообщает Первый Криворожский.

На тепловозе отремонтированы все основные узлы и агрегаты. Восстановлено дизельное, электрическое и вспомогательное оборудование. Капитально отремонтированы кузов, главная рама и тележки с колесными парами.

Восстановительные работы проводились на профильном локомотиворемонтном заводе в городе Даугавпилс (Латвия). Сейчас там на ремонте находится еще одна тяговая машина СевГОКа.

"Для эффективной работы комбината разработана стратегия восстановления железнодорожной техники. Ежегодно на ремонтные заводы Украины и Европы мы отправляем тепловозы, электровозы, думпкары, чтобы продлить срок их эксплуатации, создать на рабочих местах безопасные и комфортные условия труда. Работы по обновлению железнодорожной техники планируем продолжить в следующем году", – отметил Андрей Скачков, гендиректор СевГОКа.

Северный ГОК – одно из крупнейших горно-обогатительных предприятий в Европе. Комбинат входит в группу "Метинвест", основные акционеры – СКМ (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

МинПром

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