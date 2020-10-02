Грузоперевозки по Днепру падают шестой месяц подряд Грузовые перевозки на Днепре снижаются шестой месяц подряд. Об этом говорится в сообщении Ассоциации "Реки Украины".



В январе-сентябре 2020 году этот показатель составил почти 7,4 млн тонн. Это на 10,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, когда результат на реке достигал 8,28 млн тонн.



Транспортировка зерновых уменьшилось на 26,8% (с 3,36 млн тонн до 2,46 млн тонн), строительных материалов и других грузов - на 1,2% (с 3,66 млн тонн до 3,61 млн тонн).



В то же время перевозки металлопродукции выросли на 4,9% (с 1,23 млн тонн до 1,29 млн тонн), а нефтепродуктов - на 12,9% (с 34,9 тыс. тонн до 39,4 тыс. тонн).



МинПром



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