Westinghouse хочет производить ядерное топливо вместе с Энергоатомом Westinghouse может привлечь "Атомэнергомаш" (подразделение НАЭК "Энергоатом") к производству компонентов тепловыделяющих сборок (ТВС) и для зарубежных реакторов ВВЭР-440. Об этом CEO компании Патрик Фрегмен сказал в интервью "Интерфакс-Украина", передает БизнесЦензор.



"Мы, кстати, рассматриваем и привлечение "Атомэнергомаша" к производству компонентов для топливных сборок, которые потенциально могут использоваться и за пределами Украины", - сказал П.Фрегмен.



По его словам, подписанный 30 сентября протокол о намерениях с "Атомэнергомаш" предусматривает производство хвостовиков и головок для ТВС ВВЭР-440, в настоящее время проводится аттестация завода.



"Эта процедура займет несколько месяцев. Параллельно готовится технико-экономическое обоснование, в рамках которого будет проведена оценка имеющихся мощностей на "Атомэнергомаше", чтобы понять в каком объеме они смогут производить комплектующие для топлива и за пределами Украины. Думаю, на конец первого квартала 2021 года у нас уже будет четкий план и понимание, как мы дальше будем продвигаться", - отметил П.Фрегман.



CEO Westinghouse также подтвердил интерес к топливу для ВВЭР-440 и со стороны других операторов АЭС Европы.



"Да, на сегодня существуют заказчики, которые проявляют интерес к этому продукту. Если посмотреть на рынки, то в Украине существуют два блока ВВЭР-440, а в Европе – 21 реактор такой конструкции", - сказал он.



Как сообщалось, Westinghouse Electric Company подписала контракт с НАЭК "Энергоатом" для поставок ядерного топлива ВВЭР-440 для Ривненской АЭС.



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