Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Трамп решил поддержать производство редкоземельных металлов

02.10.20 13:48 , МеталлТорг
печать
размер текста:

Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на снижение зависимости страны от поставок из-за рубежа наиболее значимых видов полезных ископаемых, в том числе редкоземельных элементов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Я подписал исполнительный указ, которым объявил о чрезвычайной ситуации для устранения угрозы, исходящей от чрезмерной зависимости нашей страны от зарубежных противников в сфере поставок жизненно важных полезных ископаемых. Сильная Америка не может зависеть от импорта со стороны зарубежных противников жизненно важных полезных ископаемых, которые становятся все более необходимыми для поддержания экономической и военной мощи в XXI веке", - говорится в письме Д.Трампа членам Конгресса США.

Как поясняет пресс-служба Белого дома, указ направлен на "развитие горнодобывающей отрасли в США, поддержку рабочих мест" в этой сфере, а также снижение зависимости от Китая в вопросе поставок особо важных полезных ископаемых. "Президент продолжит защищать наши внутренние цепи поставок <...> от разбойнических действий Китая", - подчеркнули в Белом доме.

Формулировка о наличии чрезвычайной ситуации позволяет исполнительной власти расширять свои полномочия по той или иной проблеме. Министерствам и ведомствам предписано разработать меры по восстановлению производства в США.

По словам Д.Трампа, США должны значительно расширить свой потенциал в добыче и обработке этих полезных ископаемых, передает Прайм.
"У США нет местного производства 14 критически важных минералов, и США полностью зависят от импорта в удовлетворении своего спроса", — пояснил Д.Трамп. По его словам, он особо обеспокоен тем, что США зависят в этом вопросе от Китая.

"США сейчас импортируют 80% своих редкоземельных металлов напрямую из Китая, и из оставшейся части некоторая доля поступает из Китая не напрямую, через другие страны", — говорится в указе. Д.Трамп обвинил Китай в "агрессивной экономической деятельности", которая уничтожила собственную добычу в США и сделала КНР монополистом.

Д.Трамп уже подписывал указ о расширении добычи редкоземельных металлов в 2017 году. По оценкам USGS, в 2018 году США восстановили добычу РЗМ на руднике Mountain Pass и к 2019 году довели ее до 26 тыс.т бастензитового концентрата. В Китае официально добывается ежегодно 120-130 тыс.т оксидов РЗМ и до нескольких десятков тысяч тонн - нелегальным путем.

МинПром







... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:28
Westinghouse хочет производить ядерное топливо вместе с Энергоатомом
14:03
В Украине просело производство стали
13:30
Украина отдает предпочтение производству внутри страны – министр
13:06
Проблемы с ВИЭ надо решать без резкого повышения тарифа для промышленности – Каленков
12:46
Минэнерго пообещало на следующей неделе представить концепцию реформы угольной отрасли
12:31
Fitch присвоил финальный рейтинг ВВ- новым евробондам Метинвеста
12:26
В сентябре налоговики собрали в госбюджет на 10 млрд грн больше плана
12:09
Квоты на поставку Украиной арматуры и труб в ЕС исчерпаны почти на 100%
11:55
За 9 месяцев Запорожсталь нарастила выплавку чугуна на 2,1%
11:43
С 1 января Лондон вводит квоты на 19 категорий металлопроката
11:42
Выпуск меди в Японии может упасть до минимума за 45 лет
11:31
Укроборонпром решил разделиться на 7 холдингов
11:13
В августе Россия снизила выпуск труб для нефтегазового сектора
10:56
Молдова решила хранить свои запасы газа в Украине
10:36
ФГИ хочет уволить главу ОГХК П.Дэвиса за начатое расследование против фирм бизнесмена В.Кучука
10:25
GM видит восстановление рынка несмотря на падение продаж
10:12
Украина может заполнить хранилища газом на 100% уже в октябре
09:59
Индийским металлургам не хватает железной руды
09:46
Украина третий день подряд ставит антирекорды по заболеваемости коронавирусом
09:03
Поставки СПГ в Европу упали до двухлетнего минимума
01.10.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!