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Украина отдает предпочтение производству внутри страны – министр

02.10.20 13:30 , Укринформ
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Поддержка национального производителя, модернизация производств и увеличение рынков сбыта собственной продукции находится в приоритете правительства.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко во время брифинга в рамках посещения агропромышленной выставки в г. Кропивницкий, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"Мы должны дать четкий сигнал, что государство будет предоставлять приоритет, в первую очередь, тем, кто работает и производит в Украине. Исходя из этого, существует целый пакет различных инициатив. Есть парламентский законопроект, есть также правительственное постановление относительно использования неценовых критериев. Цель одна - дать четкий сигнал производителям, как внутренним, так и иностранным, что Украина отдает предпочтение производству на своей территории", - отметил И.Петрашко.

Он подчеркнул, что в инициативе правительства нет никакого конфликта с международными партнерами.

"В интересах и Евросоюза, и других стран, - чтобы Украина развивалась и имела сильное производство. А наша задача как правительства состоит в том, чтобы наши промышленные предприятия были интегрированы в цепочки, в первую очередь, стран, где у нас есть зоны свободной торговли", - добавил министр.

МинПром

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