Проблемы с ВИЭ надо решать без резкого повышения тарифа для промышленности – Каленков Национальный регулятор Украины НКРЭКП планирует новое повышение цен на электроэнергию с 1 ноября и до конца года. Комиссия намерена повысить тарифы на транспортировку электроэнергии на 30%, до 313,07 гривен за МВт-час, а на 2021 год запланировано повышение в более чем в два раза к текущему тарифу до 501 гривны за МВт-час.



По словам президента "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, украинские металлурги вынуждены констатировать: эти повышения у государственного регулятора входят в привычку, даже когда оснований нет.



Он напомнил, что предыдущее повышение было не так давно. Буквально пару месяцев назад, тарифы уже выросли более чем в 1,5 раза, и это уже очень отрицательно сказалось на всей украинской промышленности, особенно на металлургической. Металлурги потребляют 25% от всего объема потребляемого электричества в Украине, и до 60 % всего потребления электричества промышленностью.



"Из-за последнего очередного повышения тарифов на транспортировку электроэнергии затраты металлургов уже выросли на миллиарды гривен. Это при том, что прошлый год металлургическая отрасль и так закончила с убытком более чем в 32 млрд грн. В этом году сумма убытков металлургов за первое полугодие превысила убытки первой половины 2019 года", - констатировал А.Каленков.



Он подчеркнул, что экономический кризис только набирает обороты, и в европейских странах правительства стараются поддержать промышленность, чтобы не допустить коллапса в экономике.



"У наших конкурентов — европейцев, россиян, — цены на электроэнергию падают. А в Украине – растут. Причем такими темпами, что цены скоро превысят докризисный уровень", - отметил глава "Укрметаллургпром".



"Фактически НКРЭКП создает порочный круг. Одна из задач Комиссии – найти баланс на рынке электроэнергии. А то, что сейчас происходит, дестабилизирует рынок. Когда тариф на электроэнергию растет, промышленность, которая обеспечивает 60% ее потребления, начинает сокращать производство. Соответственно, потребление падает, а вместе с ним – и поступления энергетиков. Что в такой ситуации делает НКРЭКП? Снова повышает тариф. Так и замыкается круг, который ведет в никуда: производство падает — потребление электроэнергии падает – тарифы вынуждены повышать – производство снова падает", - рассказал А.Каленков.



"Укрметаллургпром" обратился к Кабинету министров Украины, и в первую очередь – к Минтопэнерго с требованием сделать все для того, чтобы решить проблему погашения долгов "зеленым" энергетикам без резкого повышения тарифа для промышленности.



МинПром



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