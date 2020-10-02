Минэнерго пообещало на следующей неделе представить концепцию реформы угольной отрасли Министерство энергетики завершает и готовится на следующей неделе представить на заседании Координационного центра по вопросам трансформации угольных регионов Украины концепцию реформирования угольной отрасли. Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.



"Реформа угольной отрасли необходима для максимально эффективного использования государственных средств, выделяемых из госбюджета на поддержку угледобывающих предприятий, и привлечения ресурсов частных инвесторов. Министерство подготовило ряд предложений для реформирования, которые имеют целью улучшить нынешнее состояние отрасли и придать импульс для дальнейшего ее развития в соответствии со стратегическими целями государства", - говорится в сообщении.



По плану Минэнерго, шахты поделят на три категории: угледобывающие предприятия, шахты "двойного" назначения и шахты, требующие перепрофилирования.



Угледобывающие предприятия станут ресурсной базой для ПАО "Центрэнерго" и будут обеспечивать генерирующую компанию необходимыми объемами угля отечественного производства. Они будут обеспечены стабильным сбытом продукции. Рассматривается вопрос создания вертикально интегрированной компании на базе производственных мощностей шахт и ПАО "Центрэнерго".



Шахты "двойного" назначения, которые добывают энергетический и коксующийся уголь, будут предлагаться к приватизации как угледобывающие предприятия, имеющие перспективы дальнейшего развития.



Шахты, требующие дополнительных инвестиций или перепрофилирования, будут предлагаться к приватизации как целостные имущественные комплексы, которые можно использовать как для угледобычи, так и для другой хозяйственной деятельности.



Минэнерго добавляет, что процесс трансформации должен включать в себя комплексное решение социальных, экономических, экологических вопросов; обеспечение социальной защиты населения этих регионов.



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