Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В сентябре налоговики собрали в госбюджет на 10 млрд грн больше плана

02.10.20 12:26
печать
размер текста:

В сентябре государственный бюджет перевыполнен по доходам на 15,3%, или на 10,1 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

Доходы госбюджета за сентябрь составили 76,083 млрд гривен при плане 65,986 млрд гривен. Следовательно, госбюджет в сентябре по доходам выполнен с профицитом в 10,1 млрд гривен.

Доходы общего фонда госбюджета в сентябре составили 61,103 млрд гривен при плане 52,752 млрд гривен, спецфонда – 14,980 млрд гривен при плане 13,234 млрд гривен. Поступление единого социального взноса (ЕСВ) в сентябре составило 24,746 млрд гривен, тогда как в сентябре прошлого года этот показатель составил 22,161 млрд гривен.

В январе-сентябре госбюджет по доходам выполнен на 98,5%. Доходы госбюджета за 9 месяцев составили 764,778 млрд гривен при плане в 776,581 млрд гривен. Таким образом, дефицит составил 11,803 млрд гривен.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:46
Минэнерго пообещало на следующей неделе представить концепцию реформы угольной отрасли
12:31
Fitch присвоил финальный рейтинг ВВ- новым евробондам Метинвеста
12:09
Квоты на поставку Украиной арматуры и труб в ЕС исчерпаны почти на 100%
11:55
За 9 месяцев Запорожсталь нарастила выплавку чугуна на 2,1%
11:43
С 1 января Лондон вводит квоты на 19 категорий металлопроката
11:42
Выпуск меди в Японии может упасть до минимума за 45 лет
11:31
Укроборонпром решил разделиться на 7 холдингов
11:13
В августе Россия снизила выпуск труб для нефтегазового сектора
10:56
Молдова решила хранить свои запасы газа в Украине
10:36
ФГИ хочет уволить главу ОГХК П.Дэвиса за начатое расследование против фирм бизнесмена В.Кучука
10:25
GM видит восстановление рынка несмотря на падение продаж
10:12
Украина может заполнить хранилища газом на 100% уже в октябре
09:59
Индийским металлургам не хватает железной руды
09:46
Украина третий день подряд ставит антирекорды по заболеваемости коронавирусом
09:03
Поставки СПГ в Европу упали до двухлетнего минимума
08:52
Volvo начала выпуск первого серийного электромобиля
08:09
ГарПок полностью рассчитался с зелеными энергетиками за август
01.10.20
18:03
Чиновников УЗ подозревают в закупке некачественных деталей на 12 млн грн
17:48
Мечел взял взаймы 18 млрд руб.
17:34
Финкомпании вывели из Великобритании 1,2 трлн долл. из-за рисков Brexit
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!