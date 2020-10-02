В сентябре налоговики собрали в госбюджет на 10 млрд грн больше плана В сентябре государственный бюджет перевыполнен по доходам на 15,3%, или на 10,1 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.



Доходы госбюджета за сентябрь составили 76,083 млрд гривен при плане 65,986 млрд гривен. Следовательно, госбюджет в сентябре по доходам выполнен с профицитом в 10,1 млрд гривен.



Доходы общего фонда госбюджета в сентябре составили 61,103 млрд гривен при плане 52,752 млрд гривен, спецфонда – 14,980 млрд гривен при плане 13,234 млрд гривен. Поступление единого социального взноса (ЕСВ) в сентябре составило 24,746 млрд гривен, тогда как в сентябре прошлого года этот показатель составил 22,161 млрд гривен.



В январе-сентябре госбюджет по доходам выполнен на 98,5%. Доходы госбюджета за 9 месяцев составили 764,778 млрд гривен при плане в 776,581 млрд гривен. Таким образом, дефицит составил 11,803 млрд гривен.



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