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Fitch присвоил финальный рейтинг ВВ- новым евробондам Метинвеста

02.10.20 12:31 , uaprom.info
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило новым еврооблигациям горно-металлургической группы "Метинвест" на общую сумму 333 млн долл. со ставкой 7,65% со сроком погашения в 2027 году финальный рейтинг "ВB-".

Как отмечает агентство, новые облигации имеют одинаковый рейтинг с существующими приоритетными необеспеченными облигациями "Метинвеста".

Агентство напоминает, что вырученные средства используются компанией для завершения тендера на покупку существующих облигаций с погашением в 2021 и 2023 годах.

Также поясняется, что для того, чтобы "Метинвест" сохранил свой долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") на два уровня выше странового потолка Украины "B", покрытие обслуживания долга в твердой валюте должно оставаться устойчиво выше 1,5x на 18-месячной скользящей основе.

Metinvest B.V. выкупит все ранее выпущенные компанией евробонды-2021 на 115,3 млн долл. и часть евробондов-2023 на 193,2 млн долл.

МинПром

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