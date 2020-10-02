Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Квоты на поставку Украиной арматуры и труб в ЕС исчерпаны почти на 100%

02.10.20 12:09 , ГМК Центр
печать
размер текста:

Металлургические предприятия Украины почти полностью исчерпали индивидуальную квоту на поставки арматуры (группа 13) и труб бесшовных из нержавеющей стали (группа 22) в Европейский Союз, выданную на квартал – с 1 июля по 30 сентября.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга от ОП "Укрметаллургпром".

Украинские металлурги, по данным на 30 сентября, экспортировали в ЕС 40,4 тыс. т арматуры из 40,9 тыс. т допустимых. Таким образом, компании выбрали квоту на 98,67%.

Квота на поставки в ЕС труб бесшовных из нержавеющей стали выбрана на 97,44%. Украинские компании экспортировали 3,3 тыс. т металлопродукции из доступных 3,4 тыс. т.

Украина уже выбрала квоту на поставки в ЕС холоднокатаных прутков и брусков из легированной и нелегированной стали (группа 27). Страна поставила в ЕС допустимые 10,46 тыс. т металлопродукции.

Почти на исходе квота на поставку проволоки нелегированной (группа 28). Украинские металлурги поставили в ЕС почти 17,2 тыс. т металлопродукции из 17,5 тыс. т допустимых. То есть квота выбрана на 98,12%.

Напомним, что с 1 июля 2020 года в ЕС вступил в силу новый механизм действия квот на импорт стали. Теперь все индивидуальные квоты будут распределяться не по годовому, а по квартальному принципу.

Квартальная система выдачи страновых квот будет действовать год – с 1 июля 2020 года по 31 июня 2021 года. После исчерпания квоты импортируемая металлопродукция облагается 25%-й пошлиной.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:46
Минэнерго пообещало на следующей неделе представить концепцию реформы угольной отрасли
12:31
Fitch присвоил финальный рейтинг ВВ- новым евробондам Метинвеста
12:26
В сентябре налоговики собрали в госбюджет на 10 млрд грн больше плана
11:55
За 9 месяцев Запорожсталь нарастила выплавку чугуна на 2,1%
11:43
С 1 января Лондон вводит квоты на 19 категорий металлопроката
11:42
Выпуск меди в Японии может упасть до минимума за 45 лет
11:31
Укроборонпром решил разделиться на 7 холдингов
11:13
В августе Россия снизила выпуск труб для нефтегазового сектора
10:56
Молдова решила хранить свои запасы газа в Украине
10:36
ФГИ хочет уволить главу ОГХК П.Дэвиса за начатое расследование против фирм бизнесмена В.Кучука
10:25
GM видит восстановление рынка несмотря на падение продаж
10:12
Украина может заполнить хранилища газом на 100% уже в октябре
09:59
Индийским металлургам не хватает железной руды
09:46
Украина третий день подряд ставит антирекорды по заболеваемости коронавирусом
09:03
Поставки СПГ в Европу упали до двухлетнего минимума
08:52
Volvo начала выпуск первого серийного электромобиля
08:09
ГарПок полностью рассчитался с зелеными энергетиками за август
01.10.20
18:03
Чиновников УЗ подозревают в закупке некачественных деталей на 12 млн грн
17:48
Мечел взял взаймы 18 млрд руб.
17:34
Финкомпании вывели из Великобритании 1,2 трлн долл. из-за рисков Brexit
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!