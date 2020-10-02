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За 9 месяцев Запорожсталь нарастила выплавку чугуна на 2,1%

02.10.20 11:55 , ГМК Центр
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Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" в январе-сентябре 2020 года нарастил производство чугуна на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 3,3 млн т. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Выплавка стали за девять месяцев упала на 8,2%, до 2,8 млн т, а выпуск проката – на 6,8%, до 2,4 млн т.

В сентябре "Запорожсталь" нарастила производство чугуна на 3,2% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года – до 386,8 тыс. т. Выплавка стали за месяц снизилась на 4,2% – до 327 тыс. т. Производство проката увеличилось на 0,9% – до 277,1 тыс. т.

По итогам 2019 года "Запорожсталь" снизила производство проката на 5,3% по сравнению с 2018-м – до 3,3 млн т. Производство стали за год упало на 2,5%, до 4,0 млн т, а выпуск чугуна – на 0,6%, до 4,4 млн т.

ПАО "Запорожсталь" – одно из крупнейших промышленных предприятий Украины. Комбинат производит высококачественные стальные горячекатаные рулоны, горячекатаные листы, холоднокатаные листы, холоднокатаные рулоны из углеродистых и низколегированных сталей, стальную ленту, черную жесть, гнутый профиль.

МинПром

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