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Выпуск меди в Японии может упасть до минимума за 45 лет

02.10.20 11:42 , МеталлТорг
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Как сообщает Reuters со ссылкой на Japan Copper and Brass Association, японское производство обработанной медной продукции в Японии, вероятно, снизится в текущем финансовом году (завершится 31 марта) на 15,6% вследствие коронавирусного кризиса и составит 622,6 тыс. т по сравнению с 737,396 тыс. т в предыдущем финансовом году. Этот показатель может стать самым низким с 1975 г.

Ранее данный показатель прогнозировался на уровне 786,2 тыс. т.

"Спрос на медь серьезно пострадал вследствие мирового экономического спада из-за пандемии коронавируса, - заявил на пресс-конференции глава отдела исследований и статистики Ассоциации Синдзи Уэно.Существуют признаки восстановления сегмента полупроводников вследствие роста спроса на компьютерные и электронные устройства, поскольку все больше людей работает из дома, однако спрос на автомобили и активность строительной отрасли, как ожидается, будут слабыми".

В августе производство меди упало в Японии на 31,2%, до 36,750 тыс. т. Это 21 месяц снижения данного показателя подряд и самое низкое значение с августа 1967 г.

Неделей ранее Japanese Electric Wire & Cable Makers Association снизила прогноз поставок медного электрического провода в текущем финансовом году до 619 тыс. т, с 684 тыс. т согласно мартовскому прогнозу. Это на 10,8% меньше, чем годом ранее, и является самым низким показателем с 1970 финансового года.

МинПром

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