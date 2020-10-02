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Укроборонпром решил разделиться на 7 холдингов

02.10.20 11:31 , Интерфакс Украина
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Команда госконцерна "Укроборонпром" представила вице-премьеру - министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегу Урускому комплексную стратегию трансформации и развития Концерна до 2030 года, которая предполагает реорганизацию 60 предприятий концерна в 7 отраслевых холдингов: "авиаремонт", "бронетехника", "высокоточное вооружение", "боеприпасы и специальная химия", "радарные системы", "морские системы" и "спецэкспорт".

"Согласование стратегии с Минстратпромом является важным шагом для преобразования "Укроборонпрома" в качественно новую холдинговую компанию - "Оборонительные системы Украины", – приводятся в релизе госконцерна слова первого заместителя генерального директора Романа Бондаря.

По его словам, стратегия покоится на четырех "китах": повышении качества продукции, привлечении инженерных талантов и повышении социальных стандартов; поиске инвестиций и создании совместных предприятий; развитии новых технологий и разработке новых конкурентных продуктовых платформ для стимулирования экспорта. Документ описывает целевую модель новой оборонной холдинговой компании с функциями финансового и корпоративного центра по управлению отраслевыми объединениями.

Концепцию трансформации, согласно уставу компании, должен утвердить наблюдательный совет концерна, после чего она будет передана на рассмотрение и окончательное утверждение Кабинету министров.

"Укроборонпром" напоминает, что первоначально в мае предлагал реорганизовать 50 предприятий и объединить 38 участников концерна, на которые приходится 88% дохода, в шесть холдингов, и отмечает, что предложенная концепция учитывает все комментарии и предложения вице-премьера Уруского, полученные в течение июля-сентября текущего года.

"Остальные предприятия будут переданы в управление другим органам, в частности, в Фонд государственного имущества", – говорится в сообщении. Согласно ему, в состав будущего оборонного холдинга также предлагают не включать некоторые авиастроительные предприятия концерна, которые должны отойти к самостоятельным объединениям в аэрокосмической отрасли. А ряд предприятий, включая концерн, в процессе трансформации предлагается ликвидировать.

Конечный перечень предприятий, подлежащих реорганизации, должен утвердить наблюдательный совет и Минстратпром.

В состав созданного в 2010 году указом президента "Укроборонпрома" на сегодня входят около 112 предприятий украинского ОПК, включая госкомпанию "Укрспецэкспорт" и ее дочерние предприятия. Еще 21 предприятие госконцерна находится на временно оккупированной территории Крыма и на не подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей. В соответствии с принятым ВР в июне 2011 года законом, "Укроборонпром" совместно с правительством обеспечивает управление объектами госсобственности в ОПК.

В начале мая этого года Р.Бондарь заявлял о планах передать Фонду госимущества 28 предприятий госконцерна. По его словам, всего в госконцерне 137 предприятий, из них работающих 116.

МинПром

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