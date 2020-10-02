Молдова решила хранить свои запасы газа в Украине

Молдова будет хранить запас газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины, сообщил глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
"Уже начались первые поставки. По словам представителей "Молдовагаз", в течение октября-ноября планируется закачать около 100 млн куб. м газа", - написал он на своей странице в "Фейсбук".
"Вопрос создания запаса газа для Молдовы в Украине мы начали активно прорабатывать еще летом 2019, когда была неопределенность с продолжением транзита через Украину. Подобный запас гарантирует энергетическую безопасность Молдовы и снижает зависимость от единственного поставщика газа. Украина становится гарантом региональной энергетической безопасности!" - отметил С.Макогон.
Согласно сообщению АО "Молдовагаз" в Facebook компания начала закачку на хранение природного газа в Украине по Трансбалканскому коридору. Ежедневно планируется передавать от 1,5 до 3 млн куб. м газа для складирования в подземных хранилищах, чтобы использовать его в холодное время года.
"Суммарно, в октябре и ноябре планируется закачать на хранение около 100 млн куб. м газа. По необходимости, эти объемы будут поставлены потребителям АО "Молдовагаз" в период с декабря 2020 по февраль 2021 года. Суммарное потребление природного газа правобережной частью Республики Молдова варьируется в пределах 1 млрд куб. м в год. Свыше 80% приходятся на холодное время года", - указано в сообщении.
Как сообщалось, Украина вошла в октябрь 2020 года с рекордными 28 млрд куб. м газа запасов в своих ПХГ. По состоянию на 30 сентября запасы достигли 28,054 млрд куб. м, или 90,6% от общей проектной емкости хранилищ, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".