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Индийским металлургам не хватает железной руды

02.10.20 09:59 , Металлоснабжение с сбыт
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Индийская торговая палата обратилась к премьер-министру страны Нарендре Моди с призывом о запрете экспорта железной руды в Китай, чтобы уменьшить дефицит сырья для национальных производителей стали.

По данным торговой палаты, с апреля по сентябрь 2020 г. объем добычи железной руды в стране упал в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 47 млн. т вследствие приостановки работы некоторых предприятий во время карантина и прекращения действия лицензий на ряд месторождений. При этом экспорт, наоборот, увеличился на 63% до 22 млн. т.

Дефицит железной руды затрагивает интересы небольших компаний, не обладающих собственными сырьевыми мощностями. На их долю приходится порядка 50% выплавки стали в Индии. Ежегодно они нуждаются в 90-100 млн. т руды, которая используется для производства окатышей и губчатого железа.

Как отметил генеральный директор торговой палаты Раджив Сингх, в штатах Одиша и Чхаттисгарх насчитывается 136 установок по производству губчатого железа совокупной мощностью около 24 млн. т в год. Но в 2019/2020 финансовом году (апрель/март) они выпустили только порядка 13-14 млн. т данной продукции, а в текущем периоде из-за нехватки сырья смогут выдать не более 6-7 млн. т.

В прошлом финансовом году Индия экспортировала 33 млн. т железной руды, в 2,3 раза больше, чем годом ранее. Из них 82% поставок пришлось в Китай. В текущем году рост цен на ЖРС способствовал дальнейшее расширение экспорта.

В то же время, специалисты отмечают, что запрет экспорта не поможет индийским металлургам. На внешние рынки идет низкокачественный материал с содержанием железа не более 58%, так как при экспорте более богатого сырья взимается 30%-я пошлина. В самой Индии, в основном, используется руда с более 58% железа.

МинПром

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