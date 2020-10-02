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Украина третий день подряд ставит антирекорды по заболеваемости коронавирусом
02.10.20 09:46 , Интерфакс-Украина
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В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано новое рекордное количество случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки - 4 633, при этом выздоровевших – 2 148, 68 ранее заболевших за сутки умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
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