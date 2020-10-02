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Поставки СПГ в Европу упали до двухлетнего минимума

02.10.20 09:03 , Интерфакс-Украина
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Поставки сжиженного природного газа на терминалы Европы в сентябре 2020 года снизились на 12,5% в годовом выражении, свидетельствуют данные информационной платформы Gas Infrastructure Europe.

Поставки СПГ за октябрь 2020 года (6,305 млрд куб. м) представляют собой новый минимум, как раз за последние два года, с октября 2018 года. Предыдущий антирекорд был поставлен в августе - 6,607 млрд куб. м.

Поставки СПГ в ЕС снижались в годовом исчислении все лето: в июне они упали на 10,5%, в июле и августе на 4,5%.

Весной с ударом пандемии коронавируса излишки СПГ со всего мира устремились в Европу, где оставались еще не до конца незаполненные подземные хранилища. С восстановлением спроса в мире, и прежде всего в Азии объемы СПГ устремились на Восток. Тем временем производители с высоким уровнем себестоимости, прежде всего американские, сократили производство СПГ. Как свидетельствуют данные Bloomberg, в сентябре на терминалы Северо-Запада Европы не пришло ни одного СПГ-танкера из США, тогда как в летние месяцы приходило стабильно по два газовоза.

Европейские хранилища близки к полному процентному заполнению (почти 95% от максимальной вместимости). Обычно европейская газовая отрасль начинает расходовать запасы в средине-конце октября, однако три последних дня сентября подземки Европы суммарно показывают нетто-отбор.

МинПром

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